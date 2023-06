Predsednica Pirc Musar danes v Beogradu z Vučićem

Beograd, 15. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo na delovnem obisku v Srbiji danes prvič sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kot so sporočili iz njenega urada, bosta govorila o dvostranskih odnosih in multilateralnem sodelovanju, odnosih med EU in Srbijo ter o razmerah na Zahodnem Balkanu.