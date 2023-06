ZDA uvedle sankcije proti dvema uradnikoma Južnega Sudana zaradi spolnega nasilja med spopadi

Washington, 21. junija - ZDA so v torek uvedle sankcije proti dvema državnima uradnikoma Južnega Sudana zaradi spolnega nasilja med oboroženimi spopadi ter proti dvema voditeljema Islamske države (IS). Obenem so napovedale dodatnih 172 milijonov dolarjev humanitarne pomoči za Sudan in okoliške države, vključno z Južnim Sudanom.