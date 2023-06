GZS ob izplačilu dividend v Siju: Vedno smo zastopali interese gospodarstva

Ljubljana, 20. junija - Vloga Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je bila ves čas, tudi ob energetski krizi, podrejena zastopanju interesov gospodarstva oz. članov, so se danes na poročanje o izplačilu dividend in nagrad poslovodstvu skupine Sij, katerega del je tudi predsednik GZS Tibor Šimonka, odzvali v GZS. Prepričani so v upravičenost opozoril na težave podjetij.