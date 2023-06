V Siju zavračajo očitke glede izplačila dividend in nagrad vodstvu

Ljubljana, 15. junija - Vodstvo Skupine Sij zavrača očitke, ki jih je deležno zaradi izplačila dividend in nagrad poslovodstvu, medtem ko so štiri družbe iz skupine prejele državno pomoč. Ocenjujejo, da so objave politično motivirane, usmerjene predvsem v glavnega podpredsednika skupine in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tiborja Šimonko.