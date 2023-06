V UGM Sladki protokoli umetnic in umetnikov mlajše generacije

Maribor, 23. junija - V UGM Studiu danes odpirajo razstavo Sladki protokoli, ki predstavlja štiri projekte umetnic in umetnikov mlajše generacije, ki so v letih 2021 in 2022 nastali v okviru programa U30+ zavoda za sodobne umetnosti Aksioma. Razstavljena bodo umetniška dela platforme FaceOrFactory ter Tamare Lašič Jurković, Dorijana Šiška in Andreja Škufce.