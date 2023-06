V Umetnosti galeriji Maribor Borut Hribar in Natalija Juhart Brglez

Maribor, 17. junija - V Umetnosti galeriji Maribor (UGM) se danes odpirata razstavi kiparja in fotografa Boruta Hribarja ter umetnice Natalije Juhart Brglez. Razstava Borut Hribar, kipar in fotograf bo na ogled do 30. julija in je prva celovitejša predstavitev umetnika. Prodajna razstava Natalije Juhart Brglez Nepredvidljiva mesta pa bo na ogled do 10. septembra.