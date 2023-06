Potencialom umetne inteligence se bo moral prilagoditi tudi izobraževalni sistem

Maribor, 15. junija - V času, ko je umetna inteligenca vse bolj prisotna, je pomembno poznati njene potenciale in izzive tudi na področju izobraževanja, so ugotavljali udeleženci današnjega posveta zasebne mariborske fakultete Doba, ki je bil namenjen strokovnjakom, akademikom, učiteljem in drugim deležnikom na področju visokošolskega izobraževanja.