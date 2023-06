S pomočjo umetne inteligence bo izšel zadnji posnetek skupine The Beatles

London, 14. junija - S pomočjo umetne inteligence bo v tem letu izšel zadnji posnetek skupine The Beatles. Objavo posnetka je medijem napovedal Paul McCartney, pri čemer ni razkril naslova skladbe, a najverjetneje gre za skladbo Now and Then Johna Lennona iz leta 1978, poroča francoska tiskovna agencija AFP.