Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva izraža popolno zaupanje v psihiatrično stroko

Ljubljana, 14. junija - Na dogajanje na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana so se danes odzvali tudi v Slovenskem zdravniškem društvu. Glavni strokovni svet društva je v odzivu izrazil popolno zaupanje v psihiatrično stroko, ob tem pa opozoril na neprimernost in nevarnost reševanja morebitnih težav preko anonimnih prijav in mimo stroke.