Bešič Loredan za N1: Na zdravstveno reformo sem pripravljen vezati zaupnico

Ljubljana, 12. junija - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v pogovoru za spletni portal N1 zanikal, da bi na neki točki lahko odstopil in da naj bi to bilo dogovorjeno s premierjem, je pa pripravljen vezati zaupnico na celoten zakonodajni paket zdravstvene reforme. Ampak najprej moramo do tja priti, je dejal in dodal, da namerava biti minister do konca mandata.