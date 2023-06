Univerza na Primorskem še vedno zagovarja razveljavljeni natečaj

Koper, 9. junija - Državna revizijska komisija je, kot je že poročalo več medijev, razveljavila natečaj za stavbo fakultete za vede o zdravju v Izoli. To je storila zaradi številnih povezav med naročnico, Univerzo na Primorskem, in zmagovalcem, Centrom odličnosti InnoRenew. Med drugim sta na čelu ustanov sestri dvojčici. Na UP vztrajajo, da je bil natečaj pošten.