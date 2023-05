Kandidata za rektorja primorske univerze Klavdija Kutnar in Matjaž Novak predstavila programa

Koper, 17. maja - Prihodnji teden bodo potekale volitve rektorja Univerze na Primorskem, danes pa sta kandidata Klavdija Kutnar in Matjaž Novak v Kopru javno predstavila svoja programa. Aktualna rektorica poudarja kakovost pedagoškega dela in gradnjo namestitev za študente, protikandidat pa fokus na posameznika in enakopravnost vseh fakultet.