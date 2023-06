Finance o argumentih za in proti kavcijskemu sistemu (9. 6.)

Ljubljana, 9. junija - Borut Hočevar v komentarju Bodo kavcije podražile pijačo? predstavlja argumente podpornikov in nasprotnikov uvedbe kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke pijač. Podporniki menijo, da brez takšnega sistema Slovenija ne bo uspela doseči svojih zavez pri reciklaži embalaže, nasprotniki pa sistem vidijo kot zelo drag in potencialno neučinkovit.