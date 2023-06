Večer o prevarah s kriptovalutami (9. 6.)

Maribor, 9. junija - Elizabeta Planinšič v komentarju Prevare opozarja, da prebivalci Slovenije še vedno zaupamo prevarantom, saj so prevaranti s kriptovalutami letos Slovencem pobrali že tri in pol milijone evrov. Od časov znanih prevar Catch the Cash v 90. letih prejšnjega stoletja se po mnenju avtorice tako nismo naučili zadostne mere previdnosti.