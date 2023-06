Na Obrežju prijeli tujca, ki je prevažal migrante

Obrežje, 9. junija - Policisti so ponoči na Obrežju ustavili tujca, ki je v vozilu prevažal pet tujcev, ki ne izpolnjujejo pogoje za vstop v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.