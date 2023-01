Kandidat za vodjo vrha COP28 predsednik naftne družbe

Dubaj, 12. januarja - Združeni arabski emirati, ki bodo novembra in decembra gostili podnebni vrh COP28, so za kandidata za vodjo podnebne konference imenovali vodjo državnega naftnega podjetja. Na to so se ostro odzvali predstavniki okoljevarstvenih organizacij, ki menijo, da bi sodelovanje osebe iz naftne industrije lahko upočasnilo napredek v pogajanjih.