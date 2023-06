Notranji ministri EU na ključnih pogovorih o migracijskem paktu

Luxembourg, 8. junija - Notranji ministri članic EU skušajo na današnjem zasedanju v Luxembourgu doseči preboj v pogajanjih o ključnih zakonodajnih predlogih iz pakta o migracijah in azilu. Evropska komisarka Ylva Johansson in švedska ministrica Maria Malmer Stenergard sta poudarili, da je treba dogovor doseči danes. Kot je bilo pričakovati, so pogajanja zahtevna.