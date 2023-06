Odbor DZ po vetu z zadostno večino za novelo zakona o izvrševanju proračunov

Ljubljana, 7. junija - Odbor DZ za finance je danes s potrebno večino potrdil novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, potem ko je državni svet nanjo izglasoval veto. Vlada in koalicijska Svoboda sta ob finančnih zahtevah svetnikov opozorili, da so sredstva omejena, opozicijska SDS pa je podprla zahteve in napovedala, da bo znova proti noveli.