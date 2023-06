O noveli zakona o izvrševanju proračunov DZ po vetu vnovič v petek

Ljubljana, 6. junija - Po odločitvi kolegija predsednice DZ bo izredna seja DZ, na kateri bodo po vetu državnega sveta vnovič odločali o noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, v petek. Na njej bodo obravnavali še predloga novel zakonov o delovnih razmerjih in o spodbujanju investicij, na predlog SDS pa tudi priporočilo vladi glede gradnje kanala C0.