EU po poškodbi jezu pošilja pomoč Ukrajini

Bruselj, 7. junija - Ukrajina je kmalu po poškodbi jezu hidroelektrarne Kahovka, zaradi katere je območje poplavila voda iz akumulacijskega jezera, EU zaprosila za pomoč. Kot prve so se na prošnjo prek mehanizma na področju civilne zaščite odzvale Nemčija, Avstrija in Litva, ki bodo Ukrajini med drugim poslale filtre za vodo, generatorje in opremo za začasna zavetišča.