V Mariboru vse več nezadovoljstva zaradi izpada občinskega financiranja

Maribor, 7. junija - Potem ko so v Mariboru prejšnji teden dvignili glas športni klubi in društva, se te dni vrstijo izrazi nezadovoljstva zaradi izpada občinskega financiranja tudi na področju kulture in sociale. Mestni svetniki se bodo znova sestali v četrtek in razpravljali o nekaterih podražitvah, na katerih je vodstvo občine zasnovalo proračun.