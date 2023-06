Ukrajina odslej tudi del evropskega instrumenta za povečanje povezljivosti

Bruselj/Lvov, 6. junija - Ukrajina se je danes pridružila evropskemu instrumentu za povezovanje, s čimer se bo še bolj vključila v evropski notranji trg. Ukrajinske oblasti in podjetja bodo tako lahko dostopali do evropskih sredstev, namenjenih povečanju povezljivosti na področjih prometa, energetike in digitalizacije, so sporočili v Bruslju.