ZDA so Ukrajini marca poslale raketne izstrelke dolgega dosega

Washington/Moskva, 25. aprila - ZDA so Ukrajini že marca skrivaj poslale rakete dolgega dosega ATACMS, ki pa so tja prispele šele v aprilu, je v sredo potrdil tiskovni predstavnik State Departmenta Vedant Patel. Tega doslej niso objavili, ker so želeli ohraniti varnost delovanja raket, je pojasnil. V Moskvi menijo, da poslano orožje ne bo spremenilo izida konflikta.