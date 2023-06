EU: Rusija bo morala odgovarjati za napad na ukrajinski jez

Bruselj/Kijev/Berlin, 6. junija - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes obsodil napad na jez Nova Kahovka na jugu Ukrajine, ki ga zasedajo ruske sile in je bil močno poškodovan. Kot je dejal, je šokiran ob napadu, ki ga je označil za vojni zločin. Iz Bruslja so kasneje sporočili, da pozorno spremljajo razmere in da so Ukrajini pripravljeni pomagati.