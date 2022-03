URI Soča namerava v Osilnici urediti rehabilitacijski oddelek za osebe s cerebralno paralizo

Ljubljana/Osilnica, 7. marca - Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu RS (URI) Soča namerava v novem domu za starejše v Osilnici, ki ga gradi država, urediti oddelek za rehabilitacijo oseb s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Namenjen bo odraslim osebam, če bo šlo vse po načrtih, pa bo vzpostavljen do leta 2025, so sporočili.