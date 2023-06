Zbranih 5000 podpisov za zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 5. junija - Pobudniki predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so zbrali zakonsko zahtevanih 5000 podpisov volivcev in volivk, ki so potrebni za njegovo vložitev v parlamentarni postopek. Z zbiranjem podpisov bodo nadaljevali do vključno 22. junija, ko se izteče 60-dnevni rok, so danes sporočili iz društva Srebrna nit.