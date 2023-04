Za vložitev predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v DZ bodo zbirali 5000 podpisov

Ljubljana, 4. aprila - Avtorji zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki omogoča pomoč v skrajni stiski posameznika ob koncu življenja in so ga pripravili v okviru Srebrne niti, so danes zaprosili za določitev šetmesečnega roka, v katerem bodo zbirali 5000 podpisov za vložitev predloga zakona v DZ. Predlog ima varovalke, da ne bo zlorab, so pojasnili.