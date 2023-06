Unicef opozarja na tisoče ubitih in pohabljenih otrok v konfliktih v zadnjih 18 letih

New York, 5. junija - Združeni narodi so med letoma 2005 in 2022 ugotovili 315.000 hudih kršitev človekovih pravic otrok v konfliktih, kar kaže na uničujoč vpliv konfliktov in vojn na otroke. V tem času je bilo v vojnah po vsem svetu ubitih ali pohabljenih vsaj 120.000 otrok, v povprečju skoraj 20 na dan, piše v poročilu, ki ga je v nedeljo objavil Unicef.