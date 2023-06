Vlada odobrila prispevke mednarodnim organizacijam

Ljubljana, 1. junija - Vlada je v sredo potrdila predlog ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) za plačilo prispevkov mednarodnim organizacijam s področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči do leta 2025. Skupna višina potrjenih sredstev znaša približno 2.2 milijona evrov, z njimi pa Slovenija zasleduje načelo učinkovitega multilateralizma.