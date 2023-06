Na dnevu odprtih vrat v cerkljanski vojašnici tudi postroj udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar

Cerklje ob Krki, 4. junija - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so danes pripravili dan odprtih vrat in izvedli slavnostni postroj udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar, ki poteka te dni. Obiskovalcem so na ogled oprema Slovenske vojske, statične predstavitve letal in helikopterjev, ki sodelujejo na vojaški vaji, ter dinamične predstavitve letalstva SV.