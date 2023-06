Železniška nesreča v Indiji domnevno povezana z napako v signalno varnostnem sistemu.

New Delhi, 4. junija - Indijski minister za železnice Ashwini Vaishnaw je danes sporočil, da so identificirali vzrok in odgovorne za tragično železniško nesrečo na vzhodu države, v kateri je umrlo najmanj 288 ljudi. Podrobnosti ni navedel, je pa namignil na napako v elektronskem signalno-varnostnem sistemu.