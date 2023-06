Po hudi železniški nesreči v Indiji tudi izrazi sožalja iz Slovenije

Ljubljana, 3. junija - Ob hudi železniški nesreči na vzhodu Indije, v kateri je po najnovejših podatkih umrlo 288 ljudi, je predsednica republike Nataša Pirc Musar izrazila sožalje družinam umrlih in indijski kolegici Droupadi Murmu. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pa so prek Twitterja izrazili pretresenost in žalost.