ZDA pripravljene na pogovore o omejitvi jedrskega orožja z Rusijo in Kitajsko

Washington, 2. junija - ZDA so se pripravljene pogovarjati z Rusijo in Kitajsko o omejitvah jedrske oborožitve "brez predpogojev", je danes v Washingtonu sporočil ameriški svetovalec za državno varnost Jake Sullivan. Ob tem je poudaril, da to ne pomeni, da od tekmic ne bodo terjali odgovornosti za njihova ravnanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.