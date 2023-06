ZDA opisale ukrepe zaradi ruske kršitve Pogodbe o zmanjšanju strateške jedrske oborožitve

Washington, 2. junija - ZDA so zaradi ruskih kršitev Pogodbe o zmanjšanju strateške jedrske oborožitve (Novi Start) med drugim preklicale vizume ruskim inšpektorjem in niso zagotovile polletne posodobitve podatkov, je v četrtek sporočil State Department. ZDA trdijo, da je začasna prekinitev pogodbe pravno neveljavna in pozivajo Rusijo, naj izpolni svoje zaveze.