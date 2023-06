Po poročanju N1 o dogajanju na psihiatrični kliniki napoved več nadzorov

Ljubljana, 2. junija - V združenju Šent so globoko zaskrbljeni po poročanju portala N1 o domnevnem nasilju v ljubljanski psihiatrični kliniki. Kot navajajo, je vsak posameznik, ne glede na njegovo stanje duševnega zdravja, upravičen do spoštovanja, dostojanstva in varnosti. Na ministrstvu za zdravje pripravljajo gradivo za odločanje o uvedbi sistemskega nadzora.