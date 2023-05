S predlogom novele zakona o duševnem zdravju želi vlada odpraviti neustavnost

Ljubljana, 18. maja - Vlada je sprejela predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katero želijo odpraviti neustavnost ter zagotoviti varstvo človekovih pravic na področju osebne svobode, varstva človekove osebnosti in dostojanstva ter svobode gibanja. Izboljšati želijo dostop do storitev in preprečiti podaljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke.