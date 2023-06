Zeleni teden EU letos posvečen doseganju neto ničelnih emisij

Bruselj, 3. junija - Evropski zeleni teden, ki se začenja danes in bo potekal do 11. junija, je posvečen doseganju sveta z neto ničelnimi emisijami. V tem času se bodo po Evropi in tudi Sloveniji zvrstili številni dogodki, vezani na zeleni razvoj. Zeleni teden je vsakoletna priložnost za razpravo o okoljski politiki EU, pojasnjujejo v Bruslju.