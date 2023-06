Ob zastoju pomembno ustvariti reševalni pas in ne obračati brez navodila policije

Ljubljana, 2. junija - Ob zastoju na avtocesti je pomembno ustvariti reševalni pas in intervencijskim vozilom omogočiti prost prehod do mesta nesreče, je za STA dejal vodja informacijskega centra AMZS Matic Zupančič. Voznike, ujete v zastoju, pa poziva, naj brez navodila policije ne obračajo in vozijo v napačno smer.