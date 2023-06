Koprski policisti preverjajo okoliščine obračanja vozil na primorski avtocesti

Ljubljana, 2. junija - Na koprski policijski upravi natančno preverjajo, kaj se je zgodilo ob četrtkovem zastoju na primorski avtocesti in kdo je morda odredil, da so vozniki zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno obračali svoja vozila in vozili v nasprotno smer, je danes povedal vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.