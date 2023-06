Pomurske mlekarne lani z rastjo prihodkov na račun dražjih izdelkov

Murska Sobota, 4. junija - Pomurske mlekarne, ki so že nekaj let v lasti avstralskega poslovneža slovenskih korenin Anthonyja Tomažina, so lani prihodke v primerjavi z letom prej povišale za 28 odstotkov na 49,3 milijona evrov. Rast v podjetju z okoli 160 zaposlenimi pripisujejo predvsem višji ceni proizvodov, medtem ko je količinska realizacija nekoliko padla.