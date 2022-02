Mlekarna Celeia že 80 let odkupuje slovensko mleko

Arja vas, 15. februarja - Mlekarna Celeia letos praznuje 80 let organiziranega odkupa slovenskega mleka v okviru mlečne ceste, ki trenutno povezuje več kot 800 kmetij. Kot so za STA povedali v tej največji mlekarni v slovenski lasti, so samo od leta 1991 odkupili že 2,4 milijarde litrov mleka s slovenskih kmetij.