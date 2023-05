ZDA Sudanu in sosednjim državam namenja skoraj 230 milijonov evrov humanitarne pomoči

Kartum/Washington, 23. maja - Spopadi v Sudanu kljub ponedeljkovem dogovoru o enotedenski prekinitvi ognja ne ponehajo. Ameriška vlada je danes sporočila, da bo Sudanu in sosednjim državam zagotovila še 227 milijonov evrov humanitarne pomoči. Ameriški državni sekretar Anthony Blinken je pojasnil, da bo denar namenjen tudi notranje razseljenim in tistim, ki so zapustili državo.