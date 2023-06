V Ljubljani prvi bankomat, prilagojen slepim in slabovidnim

Ljubljana, 1. junija - V Ljubljani so odprli prvi bankomat, ki je prilagojen uporabi slepih in slabovidnih. Na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije so ga v NLB prilagodil tako, da lahko slepi s pomočjo glasovnih navodil in žičnih slušalk dvignejo gotovino ali preverijo stanje na računu. Do konca leta načrtujejo prilagoditev še 51 bankomatov po državi.