Mariborski uprizoritvi Immaculata in Ne ti meni Alice (Once Again) v HNK v Varaždinu

Zagreb, 1. junija - Z nocojšnjo uprizoritvijo Nataše Matjašec Rošker in Petje Labovića Ne ti meni Alice (Once Again) se zaključuje dvodnevno gostovanje Drame SNG Maribor v Hrvatskem narodnem kazalištu (HNK) v Varaždinu. V sredo se je začelo z uprizoritvijo Immaculata v izvedbi letošnje dobitnice Borštnikovega prstana, so sporočili iz gledališča.