V novi sezoni SNG Maribor med drugim Pod svobodnim soncem, Čarobna piščal in Faust

Maribor, 26. maja - V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor so danes predstavili repertoar Drame, Opere in Baleta za sezono 2023/2024. Med drugim bodo uprizorili dramsko koprodukcijo Pod svobodnim soncem v režiji Aleksandra Popovskega, Mozartovo veliko opero Čarobna piščal in balet Faust Edwarda Cluga.