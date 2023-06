Člani nekdanje zasedbe Dire Straits konec avgusta v Ljubljani

Ljubljana, 4. junija - V dvorani L56 v industrijski coni Litostroj v Šiški bodo 30. avgusta nastopili glasbeniki, ki so nekdaj igrali pri Dire Straits. Zbrani v Dire Straits Legacy bodo oživili glasbo, s katero je skupina nastopala na največjih svetovnih odrih. Spomnili bodo na uspešnice, kot so Money for Nothing, Sultans of Swing, Walk of Life ter Brothers in Arms.