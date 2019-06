V Stožicah Mark Knopfler z novim albumom

Ljubljana, 29. junija - V Stožicah bo nocoj nastopil britanski kitarist in pevec Mark Knopfler, frontman nekdanje skupine Dire Straits, ki po razpadu zasedbe že več kot dve desetletji nadaljuje samostojno kariero. Ljubljana je ena od postaj njegove aktualne turneje Down The Road Wherever, poimenovane po najnovejši, deveti samostojni studijski plošči, ki jo je izdal lani.