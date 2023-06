Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za revizijo obsodbe Joška Šinkovca

Kranj, 1. junija - Vrhovno sodišče RS je zavrnilo zahtevo za revizijo obsodbe Joška Šinkovca, ki ga je sodni senat kranjskega okrožnega sodišča marca lani spoznal za krivega poskusa uboja. Sodbo je potrdilo tudi višje sodišče, le da mu je kazen s prvotno prisojenih šestih let znižalo na pet let in pol, poročata Delo in Slovenske novice.