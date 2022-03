Za poskus uboja na Hotavljah šest let zapora

Kranj, 14. marca - Petčlanski sodni senat kranjskega okrožnega sodišča je danes obdolženega Joška Šinkovca spoznal za krivega poskusa uboja in ga obsodil na šest let zaporne kazni. Šinkovec je avgusta lani na Hotavljah s pohodnimi palicami napadel svojega svaka in sodišče je sledilo utemeljitvi tožilstva, da je šlo za poskus uboja. Obramba je že napovedala pritožbo.