Prvaki koalicijskih strank: Danes živimo v normalni državi, v kateri nikogar ne puščamo zadaj

Ljubljana, 31. maja - Vlada je v prvem letu delovanja izpolnila glavno obljubo in željo ljudi - ponovno živeti v normalni državi, je ob prvi obletnici vlade dejal premier Robert Golob. Z vodjema koalicijskih SD in Levice je med drugim izpostavil ukrepanje za boj z draginjo ter na področjih zdravstva, sociale, medijev in gospodarstva. Slovenija je na dobri poti, meni.